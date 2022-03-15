Події

19:07 15.03.2022

ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами - голова ОВА

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Збройні сили України у вівторок знищили в Луганській області три російські танки Т-72 та одну БМП-3 разом із екіпажами, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом із ворожими екіпажами", - написав Гайдай у фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/136784048860987

Теги: #танки #перемога #луганщина
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