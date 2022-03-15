ВР дозволила компаніям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2% - закон

Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроєкт №7137-д про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2%.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на засіданні Верховної Ради у вівторок за це рішення проголосували 340 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

При цьому голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками голосування зазначив у телеграм-каналі, що законопроєкт передбачає можливість ФОП та юрособам із обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок у розмірі 2% за правилами, встановленими для третьої групи його платників.

Депутати також цим законом дозволили сплачувати ФОП першої та другої групи єдиний податок на добровільній основі, додав Гетманцев.

Крім цього, Верховна Рада звільнила споживачів від відповідальності перед кредитодавцем щодо споживчих кредитів, а також звільнила від сплати ПДФО допомогу постраждалим від російської агресії.

Закон також заборонив іпотекодержателю виселяти мешканців із іпотечного житла, набувати права власності на предмет іпотеки або продавати його. Ця норма діятиме ще місяць після скасування воєнного стану. Санкції за порушення закону про РРО не застосовуватимуться до завершення воєнного стану, свідчить закон. При цьому ухвалені зміни дозволяють перевірки щодо можливості оплати карткою (штраф - у розмірі 8,5 тис. грн). Закон відновлює всі фактичні перевірки, зокрема зупинені на час карантину.

Документ також встановлює, що з 24 лютого 2022 року платники податків на теренах, де тривають бойові дії, звільняються від сплати податку на землю.

Відповідно до ухвалених змін, платники податків не сплачуватимуть ПДВ за товари, які були знищені під час війни, передані на потреби оборони. Закон звільняє від ПДФО благодійну допомогу, надану учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій.

Згідно із законом, неприбуткові організації отримають податкову знижку у розмірі 16% проти нинішніх 4% на пожертвування.