Події

11:15 15.03.2022

У Києві запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - Кличко

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У Києві запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня - Кличко

У Києві запроваджують комендантську годину на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З 20:00 15 березня до 7:00 17 березня – комендантська година у Києві", - написав Кличко у телеграм-каналі.

Мер наголосив, що наразі у столиці складний та небезпечний момент.

"Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7:00 17 березня", - наголосив він.

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги, – в укритті.

 

Теги: #київ #комендантська #година
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