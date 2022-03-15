Китай закликав Захід відмовитися від спотворення позиції КНР щодо українського питання

Деякі світові держави поширюють дезінформацію та спотворюють конструктивну позицію Китаю щодо української кризи, заявив член Держради, міністр закордонних справ КНР Ван І.

"Деякі сили постійно очорнюють об'єктивну і справедливу позицію Китаю щодо українського питання і поширюють дезінформацію", - заявив Ван І у телефонній бесіді з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Як повідомило агентство "Сіньхуа", китайський міністр сказав Альбаресу, що "українська криза є результатом накопичення та посилення тертя в сфері безпеки в Європі протягом багатьох років".

Він додав, що китайська сторона закликає Росію та Україну домогтися припинення вогню шляхом мирних переговорів.

Ван І наголосив на готовності Китаю продовжити "відігравати конструктивну роль у мирному врегулюванні української кризи" і висловив сподівання, що Європа та Росія за допомогою рівноправного діалогу "знайдуть розумні розв'язання своїх проблем у сфері безпеки, щоб сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру європейської безпеки", йдеться у повідомленні агенції.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Лицзянь напередодні також заявив журналістам: "Останнім часом США постійно розповсюджують дезінформацію, спрямовану проти Китаю з українського питання, діючи зловмисно".

Питання ситуації навколо України обговорювалося на зустрічі в Римі глави канцелярії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ян Цзечи з радником американського президента з нацбезпеки Джейком Салліваном.

"Сіньхуа" повідомило, що Ян Цзечи "закликав міжнародну спільноту підтримати мирні переговори між Росією та Україною, щоб якнайшвидше можна було досягти істотних результатів та сприяти деескалації ситуації".

Ян Цзечи зазначив, що важливо прояснити "історичний контекст українського питання, розібратись у витоках проблеми та відповісти на законні побоювання всіх сторін".

Водночас, представник американського Держдепу Нед Прайс, коментуючи підсумки зустрічі Ян Цзечи та Саллівана, заявив: "Радник з національної безпеки і наша делегація прямо і дуже чітко висловили нашу стурбованість щодо підтримки Китайською Народною Республікою Росії, а також наслідками, які будь-яка така підтримка матиме для відносин КНР не лише з нами, а й з усім світом".