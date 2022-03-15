Мінцифри, FTX та Everstake запустили сайт зі збору криптодопомоги для України

Міністерство цифрової трансформації України, криптовалютна біржа FTX та український децентралізований стейкінг-провайдер в індустрії блокчейнів Everstake запуcтили веб-сайт Aid For Ukraine для збору коштів від криптоспільноти для військових та гуманітарних потреб.

"Це перший випадок криптовалютної біржі, яка надає канал для пожертвувань криптовалюти державній фінансовій установі", – зазначається у повідомленні ініціаторів.

Згідно з ним, будь-який охочий може вибрати бажану суму в обраних криптовалютах для пожертвування, підключити гаманець і підтвердити транзакцію в тому самому зручному інтерфейсі.

Процес збирання коштів буде відстежуватись в режимі реального часу на вебсайті. Загальна сума пожертвувань буде сумована та попередньо виражена в доларах США за курсом Coingecko.

Вебсайт також дозволяє додавати в ініціативу більше криптовалют завдяки участі Everstake, найбільшого постачальника децентралізованих ставок у галузі, зазначається в релізі. Поки що користувачі можуть робити пожертвування на чинні гаманці Мінцифри у BTC, ETH, USDT (TRC-20), DOT, SOL, DOGE та XMR. Ініціатива також додала ICX, EOS та NEO.

"Свобода завжди була основою криптоспільноти. Це та сама фундаментальна цінність, за яку зараз бореться Україна, і криптоспільнота висловила сильне бажання допомогти Україні одразу після початку цієї жахливої війни", - наводяться в повідомленні слова генерального директора Everstake Сергія Васильчука.

"Фонд ICON приєднується до зусиль світової спільноти, пожертвувавши $1 млн на допомогу українському народу. Я сподіваюся, що наші технології та спільнота можуть зробити невеликий внесок у цей скрутний час", – заявив засновник ICON Мін Кім.

Aid For Ukraine співпрацює з криптовалютною біржею FTX, яка конвертує отримані криптовалютні кошти у фіатну валюту та надсилає пожертвування до Національного банку України. Раніше цього місяця FTX вже конвертувала SOL на суму $1 млн і перевела їх до НБУ.

Як зазначається в релізі, криптоспільнота вже пожертвувала Україні понад $80 млн, з яких понад $50 млн надійшло на офіційні рахунки Мінцифри.

"Обсяг краудфандингу криптовалюти для нашої країни вже найбільший в історії. Ми очікуємо, що колекція NFT дасть наступний поштовх процесу збору криптовалюти. Велика подяка криптоспільноті за цю безпрецедентну підтримку України та її захист принципів демократії та свободи перед війною, яку веде Російська Федерація", – заявив заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександр Борняков.