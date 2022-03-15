Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах із Росією працювала непогано, переговори продовжаться завтра

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах із російською щодо припинення війни працювала непогано, самі ж переговори продовжаться завтра, 15 березня.

"Над цим (завершити цю війну якнайшвидше – ІФ) працювала наша делегація на переговорах з російською стороною. Досить непогано, як мені доповіли. Але подивимося. Продовжать завтра", - заявив Зеленський у відеозверненні в ніч на вівторок.