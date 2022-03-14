Окупанти обстріляли Нові Петрівці, одна людина загинула, є пошкодження в музеї-заповіднику – Офіс генпрокурора

У понеділок російський агресор обстріляв село Нові Петрівці Київської області, одна людина загинула, ще одна – поранена, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Близько 15-ї години (14 березня – ІФ) військовослужбовці збройних сил Російської Федерації з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли населений пункт Нові Петрівці у Вишгородському районі. Загинув мирний мешканець, ще один отримав поранення, - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Також зазнав пошкоджень Національний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році", церква та інші об'єкти інфраструктури.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3187