Близько 4 тисяч мирних громадян вдалось у понеділок евакуювати через гуманітарні коридори – Верещук

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"На сьогодні з десяти коридорів спрацювало лише сім… Загалом за допомогою гуманітарних коридорів нам вдалося сьогодні врятувати близько 4 тисяч громадян", – сказала вона у своєму відеозверненні у понеділок увечері.

Так, з Київської області, як зазначила міністр, врятовано 2028 людей, із міста Гостомель – 400 людей, із селищ Немішаєве та Ворзель – 620, із селища Дмитрівка – 100, із села Перемога – 800 людей.

Водночас із Луганської області, за словами Верещук, вдалося евакуювати 1780 людей (з Сєвєродонецька – 600, з Попасної – 210, з Горського – 76, з Рубіжного – 480, з Кремінної – 82 та з Лисичанська – 340 мирних мешканців).

Водночас, щодо Маріуполя, вона уточнила, що колону з вантажем із медикаментами, продуктами харчування та водою російські окупанти продовжують блокувати у місті Бердянськ.

"Одночасно тим же маршрутом сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені від війни маріупольці – майже 150 легкових машин. Що дає велику надію і говорить про те, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі необхідні продукти та медикаменти для наших людей", – уточнила Верещук.