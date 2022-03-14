Події

21:45 14.03.2022

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція

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У понеділок російський агресор обстріляв одну з колон із мирними жителями, які евакуювалися з Гостомелю, одна жінка загинула на місці, повідомляє Національна поліція України.

"Евакуація з Гостомеля проходила двоетапно. Перша колона із 10 автобусів, де в основному перебували матері із дітьми, літні люди та люди з інвалідністю, успішно дісталася місцепризначення. По іншій колоні із 4 автобусів російські війська здійснили мінометний обстріл.

Внаслідок обстрілу було травмовано водія одного із автобусів. Також під обстрілом в колоні опинився легковий автомобіль Volkswagen з подружжям, яке отримало поранення. На жаль, жінка померла на місці події.", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі поліції.

Інші громадяни в колоні, яка зазнала обстрілу, продовжили рух і дісталися безпечного місця.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2538

Теги: #евакуація #війна #обстріл
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