З початку війни в Україні спрацювали 26 гуманітарних коридорів, вивезено близько 150 тис. осіб – заступник голови ОП Тимошенко

З початку російського вторгнення в Україну спрацювали 26 гуманітарних коридорів, завдяки чому з регіонів активних бойових дій уже вивезено близько 150 тис. осіб, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Гуманітарні коридори, які ми робимо з міст, де тривають активні бойові дії... Це стосується Донецької, Луганської, Сумської, Харківської, Київської, Запорізької областей. За весь час у нас відпрацьовано було 26 гуманітарних коридорів. Через них насамперед автобусами було вивезено дуже багато людей. Можна сказати, що близько 150 тис. людей", - сказав Тимошенко в ефірі телемарафону в понеділок увечері.

Щодо ситуації з доставкою гуманітарного вантажу до Маріуполя він повідомив, що зараз гуманітарний конвой стоїть за 60 км від Маріуполя, проте російське військо його не пропускає.

Водночас, за словами Тимошенка, кілька годин тому українській стороні вдалося вирішити питання щодо виїзду невеликої кількості людей з міста на власних автомобілях. "Невелика частина змогла виїхати, і їх приймають у Запорізькій області", - сказав радник голови Офісу президента.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E