Події

19:51 14.03.2022

Британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг в Україні - Венедіктова

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Британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг у результаті бойових дій російських окупаційних військ в Україні, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Осколковий перелом двох нижніх кінцівок - "русскомирный" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому", - написала Венедіктова.

Вона не назвала імені журналіста, проте опублікувала частину його акредитаційної картки від американської корпорації FOX NEWS.

Венедіктова наголосила, що журналіст не був на військовому об'єкті, виконуючи редакційне завдання.

Джерело: https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5301348979877994

Теги: #журналіст #британець #ранення
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