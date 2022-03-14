Події

18:15 14.03.2022

Білий дім обговорює плани поїздки Байдена до Європи найближчими тижнями - ТБ

1 хв читати
Білий дім обговорює плани поїздки Байдена до Європи найближчими тижнями - ТБ

Американська адміністрація вивчає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями у зв'язку з ситуацією в Україні через вторгнення Росії та подальше нарощування РФ військової агресії, передає в понеділок телеканал NBC із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, поки що поїздка не спланована, а її ймовірна тривалість невідома.

Зазначається, що президент США може відвідати Брюссель.

Минулого тижня віцепрезидент США Камала Гарріс здійснила візит до Польщі та Румунії, нагадав телеканал.

Теги: #сша #президент #європа #плани
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 14.03.2022
США обговорюють можливість повного ембарго на торгівлю із РФ

США обговорюють можливість повного ембарго на торгівлю із РФ

18:26 14.03.2022
Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

Фонди культури Європи засуджують збройну агресію Росії проти України - Ткаченко

17:20 14.03.2022
США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки - Байден

США продовжують надавати допомогу Україні у сфері безпеки - Байден

16:38 14.03.2022
Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

Зеленський звернеться до Конгресу США у відеорежимі - ЗМІ

16:06 14.03.2022
ПАРЄ у вівторок має намір проголосувати з питання про виключення Росії з Ради Європи

ПАРЄ у вівторок має намір проголосувати з питання про виключення Росії з Ради Європи

14:50 14.03.2022
Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

14:47 14.03.2022
Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

Зеленський: Сьогодні всі українці – добровольці

14:44 14.03.2022
Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

Україні потрібен чесний мир із гарантіями безпеки - Зеленський

10:16 14.03.2022
Німеччина планує придбати американські винищувачі F-35

Німеччина планує придбати американські винищувачі F-35

06:32 14.03.2022
Заступник держсекретаря США: Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною

Заступник держсекретаря США: Є ознаки готовності Росії до предметних переговорів з Україною

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Ракетний удар по телевежі біля Рівного забрав дев'ять життів – голова обладміністрації

РАКЕТНИЙ УДАР ПО ТЕЛЕВЕЖІ БІЛЯ РІВНОГО ЗАБРАВ ДЕВ'ЯТЬ ЖИТТІВ, ІЩЕ ДЕВ'ЯТЬ ОСІБ ПОРАНЕНІ – ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

МВФ попередньо оцінює спад ВВП України у 2022 році на 10%

Президент Єврокомісії поінформувала Зеленського про четвертий пакет санкцій проти РФ

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із главою МЗС Естонії кроки, щоб змусити РФ припинити агресію та військові злочини проти українців

З початку війни в Україні спрацювали 26 гуманітарних коридорів, вивезено близько 150 тис. осіб – заступник голови ОП Тимошенко

Ердоган і Шольц обговорили ситуацію в Україні

Британський журналіст отримав осколковий перелом обох ніг в Україні - Венедіктова

Постпреди країн ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ

Американські лікарі працюватимуть у польовому госпіталі поблизу Львова, а ізраїльські - на Яворівщині

Генеральний секретар ООН: Україна горить і знищується на очах цілого світу, необхідні серйозні переговори, засновані на принципах Статуту та міжнародного права ООН

ПОСТПРЕДИ ЄС УЗГОДИЛИ ЧЕРГОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ВІН СКОРО БУДЕ ОПРИЛЮДНЕНИЙ І НАБУДЕ ЧИННОСТІ - ФРАНЦУЗЬКЕ ПОСТПРЕДСТВО

Спілка ректорів просить уряд збільшити кількість місць державного замовлення на 30% для заявників у 2022 році

Мінфін анонсував дебютний випуск доларових військових облігацій

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА