Білий дім обговорює плани поїздки Байдена до Європи найближчими тижнями - ТБ

Американська адміністрація вивчає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями у зв'язку з ситуацією в Україні через вторгнення Росії та подальше нарощування РФ військової агресії, передає в понеділок телеканал NBC із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, поки що поїздка не спланована, а її ймовірна тривалість невідома.

Зазначається, що президент США може відвідати Брюссель.

Минулого тижня віцепрезидент США Камала Гарріс здійснила візит до Польщі та Румунії, нагадав телеканал.