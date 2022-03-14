Профільний комітет ВР рекомендує заборонити виселення з іпотечного житла на час воєнного стану – нардеп Железняк

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №7137-д, який, зокрема, пропонує заборонити виселення з іпотечного житла під час дії воєнного стану та 30 днів після нього, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Наш податковий комітет ВРУ одноголосно затвердив текст нового закону про підтримку бізнесу 7137-д… На час ВС +30 днів забороняється стягнення майна з іпотеки та виселення мешканців", – написав він у своєму телеграм-каналі у понеділок.

При цьому запропонована норма не поширюється нові іпотечні договори.

Законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану" №7137-2 зареєстровано у Верховній Раді 14 березня.

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/1042