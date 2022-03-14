Війська РФ підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі.

"Рашистські недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи", - йдеться у повідомленні

За даними НАЕК, під час вибухів персонал залишав робочі місця.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - наголосили у компанії.

В "Енергоатомі" звертають увагу, що наразі на Запорізькій АЕС присутні 11 представників "Росатому".

"Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Отже, виходить, що "Росатом" теж бере участь у цьому тероризмі.

Всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном. Невже і зараз МАГАТЕ та країни-члени ядерного клубу закриють очі на катастрофу, яку приготувала Росія всій планеті?" - наголошується в повідомленні.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що під час обстрілу ЗАЕС 4 березня, внаслідок чого спалахнула пожежа в навчально-тренувальному центрі, залишилося багато мін, які не розірвалися, що становить величезну загрозу ядерній безпеці.

Як повідомлялося, Україна ще на початку березня закликала Міжнародне агентство з ядерної безпеки розірвати трудові відносини з усіма відповідальними за атомну енергетику громадянами РФ, які були працевлаштовані в структурах ООН, зокрема заступником генерального директора МАГАТЕ та керівником департаменту ядерної енергії агентства є громадянин країни-агресора Михайло Чудаков.