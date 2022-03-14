У Білозерці біля Херсону розпочалася акція протесту проти окупантів, загарбники відкрили вогонь у повітря - "Інформаційний спротив"

Понад 2 тисячі мешканців тимчасово зайнятої російськими окупантами Білозерки (Херсонська обл.) у понеділок вийшли на акцію протесту проти російських окупантів, повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".

"У Білозерці неподалік Херсона розпочалася акція протесту проти орків. На вулиці вийшли понад 2 тисячі людей. Вони перекрили дорогу і не пропускали колону російської техніки. У відповідь на це окупанти відкрили вогонь у повітря", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Джерело: https://t.me/inform_resistance/236