Події

15:13 14.03.2022

У Білозерці біля Херсону розпочалася акція протесту проти окупантів, загарбники відкрили вогонь у повітря - "Інформаційний спротив"

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Понад 2 тисячі мешканців тимчасово зайнятої російськими окупантами Білозерки (Херсонська обл.) у понеділок вийшли на акцію протесту проти російських окупантів, повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив".

"У Білозерці неподалік Херсона розпочалася акція протесту проти орків. На вулиці вийшли понад 2 тисячі людей. Вони перекрили дорогу і не пропускали колону російської техніки. У відповідь на це окупанти відкрили вогонь у повітря", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

Джерело: https://t.me/inform_resistance/236

Теги: #херсонщина #протести #вогонь
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