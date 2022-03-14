Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав низку великих компаній піти з ринку РФ, а уряди та споживачів бойкотувати їх.

"Водночас є низка великих компаній, які досі не пішли з Росії. Це торговельні мережі Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, автотовари Pirelli та Bridgestone Tyre, готелі Accor та Intercontinental Hotel, у сфері машинобудування це Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, косметика і супутні товари - Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, у харчовій промисловості - це ресторани PapaJohn's та Kellogg's, медицина - Beyer, банки Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo. Я ще раз закликаю їх залишити російський ринок якнайшвидше, а решта урядів і споживачів - бойкотувати ці компанії, доки вони не припинять роботу в Росії", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в понеділок.

Міністр додав, що станом на ранок понеділка 209 компаній повністю вийшли з російського ринку та припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 – обмежили роботу частково.

"Ми цим не задоволені, ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри і трюки, спроби в тій чи іншій формі залишитися на російському ринку, і будемо їх дотискати", - наголосив Кулеба.