Уряд отримав вказівку зняти всі перешкоди для малого та середнього бізнесу - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зняти всі перешкоди з малого та середнього бізнесу, "щоб на вулицях міст з'явилося життя".

"На вулицях міст має з'явитися життя. Там, де дає змогу безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптека, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже розпочиналося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного здатного працювати", - сказав він у відеозверненні у понеділок.

Президент України зазначив, що "економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні". "Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес. Забрати все, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати усі труднощі, абсолютно все. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть", – заявив він.

Зеленський вважає, що "на час війни та для повоєнного розвитку потрібна нова податкова модель. Слід оновити і фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна виявляти пружність. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити будь-що, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активів та накопичень".

"Кабінет Міністрів вже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі", - заявив президент України.