ЄС не має доказів запиту РФ до Китаю про допомогу у війні з Україною

У Європейському Союзі не мають доказів існування запиту російської влади до Пекіна щодо надання військової та економічної допомоги у війні з Україною.

"Наразі ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати будь-які твердження про те, що Росія запитала допомогу Китаю. Ми не маємо жодних доказів, що такий запит було зроблено", - сказала в понеділок у Брюсселі на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих дій ЄС у разі надання Китаєм військової чи економічної допомоги Росії, представниця Європейської Комісії Набіла Массралі.

За її словами, ЄС перебуває у тісному контакті зі США "з усіх питань, пов'язаних із питаннями війни в Україні, зокрема щодо позиції Китаю".

Раніше CNN, посилаючись на дві офіційні особи США, повідомила, що Росія запитала в Китаю військову підтримку, зокрема безпілотники, а також економічну допомогу для її неспровокованого вторгнення в Україну. За словами одного з чиновників, запити надійшли після вторгнення Росії в Україну. Чиновник відмовився докладно описати реакцію Китаю, але зазначив, що китайці відреагували", - пише CNN.