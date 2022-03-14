Події

11:35 14.03.2022

Над Подолом у Києві збито ракету російських військ, залишки впали на будинок - А. Геращенко

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Над Подолом у Києві збито ракету російських військ, залишки впали на будинок - А. Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на Подолі в Києві збито крилату ракету, випущену російськими військами, залишки ракети впали на будинок.

"20 хвилин тому над Києвом спрацювала наша ППО, збили ракету, залишки впали на будинок на Подолі. Дякуємо нашим доблесним ППО!" - написав Геращенко.

Трохи пізніше він додав: "Залишки збитої крилатої ракети російських фашистів впали на Куренівку".

Теги: #ракета #київ #ппо
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