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10:54 14.03.2022

Подоляк перед початком нового раунду переговорів із РФ: Наші позиції незмінні - негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України

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Подоляк перед початком нового раунду переговорів із РФ: Наші позиції незмінні - негайне припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України

Радник голови Офісу президента (ОП) Михайло Подоляк заявив, що позиції української делегації на четвертій переговорній сесії з представниками РФ у понеділок залишаються незмінними, і насамперед Київ вимагатиме припинення вогню та відведення всіх російських військ з території України.

"Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо довести їм нарешті, що 19-й день війни - це 19-й день великого подвигу України. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. Лише після цього ми зможемо говорити про будь-які сусідські відносини та політичні врегулювання", - сказав Подоляк у відеозверненні в понеділок.

Радник голови ОП також заявив, що Україна обов'язково переможе. "Можете в цьому навіть не сумніватися", - підсумував Подоляк.

 

Теги: #переговори #умови
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