Пункти пропуску на західному кордоні вільні - митниця

Державна митна служба станом на 9.00 понеділка 14 березня фіксує відсутність черг або незначну їх кількість на пунктах пропуску на виїзд на західний кордон України.

"Станом на ранок пункти пропуску на виїзд вільні, черги з автомобілів і пішоходів відсутні або незначні", – повідомило відомство у Телеграм-каналі.

За його даними, на кордоні з Польщею чергу з 15 автомобілів зафіксовано на пункті "Краківець", з 10 - на пункті "Шегині".

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією черг немає. За молдовським напрямком незначні черги (3-5 авто) очікують на виїзд у пунктах "Сокиряни" та "Могилів-Подільський".