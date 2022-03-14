Події

06:41 14.03.2022

Російська артилерія продовжує обстрілювати мирне населення на Сумщині, чергову атаку на Суми відбила тероборона – голова ОВА

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За добу неділі, 13 березня, російські окупанти обстріляли з артилерії мирне населення у Сумському районі, також було здійснено авіаналіт на м. Охтирку. Тероборона відбила атаку росіян на Суми, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"Ранок у Сумській області почався не з кави, а з авіатривоги близько 5 ранку. А після 10 ранку під Сумами почалася битва. Один з наших блокпостів почали обстрілювати з САУ. Під прикриттям арти в місто хотів прорватися ворог. Але наші хлопці прийняли бій і дали відсіч оркам. Пишаюсь нашою тероробороною", – написав він у телеграм-каналі у ніч на понеділок.

За його словами, артилерія час від часу стріляла по території Сумського району протягом дня. "У самому місті Суми боїв не було! Постраждали від обстрілу Боромля та Велика Писарівка. Пошкодження та втрати уточнюються", – уточнив Живицький.

Також повідомляється, що вдень ворожий російський літак на Сумщині розбомбив мирне фермерське господарство. Без дахів та вікон залишається близько 20 приватних будинків у селі Бітіца після двох авіаударів. Крім того, під час вечірнього авіанальоту на Охтирку росіянами було завдано ударів по житлових кварталах. Працюють рятувальники та медики.

"Але перемог у нас сьогодні теж чимало! Завдяки нашій теробороні та авіації ми неабияк прорідили ворожі війська. … Відпрацювали фашистських росіян і на одній із позицій, де було скупчення артилерії", – написав Живицький.

Водночас він зазначив, що багато російських військових на Сумщині хочуть здаватися, "між ними немає зв'язку та порозуміння". "Позавчора вночі ворожі підрозділи не поділили між собою "шашличну" під Старим селом і ще раз влаштували бій самі із собою. Росіяни вбивають одне одного", – додав голова Сумської ОВ.

Джерело: @Zhyvytskyy

Теги: #ситуація #сумська
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