Події

19:51 13.03.2022

Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

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Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста

ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест", зазнало масованого обстрілу з боку російських військ.

"Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест" у неділю.

При цьому уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.

Раніше повідомлялося, що через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.

АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.

АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #обстріл #авдіївка #кхз
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