Авдіївський КХЗ "Метінвесту" зазнав масованого обстрілу, зупинилася ТЕЦ, яка подає тепло до міста
ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ), що входить до групи "Метінвест", зазнало масованого обстрілу з боку російських військ.
"Сьогодні, 13 березня, Авдіївський коксохімічний завод групи "Метінвест" зазнав масованого обстрілу. Снаряди потрапили в перший і другий коксові цехи, смолопогонний та вуглепідготовчий другий цехи, склад. Постраждалих немає", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи "Метінвест" у неділю.
При цьому уточнили, що в результаті обстрілу зупинилася заводська ТЕЦ, яка подає на Авдіївку тепло.
Раніше повідомлялося, що через активні бойові дії в Україні АКХЗ частково законсервував виробничі потужності.
АКХЗ – найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.
АКХЗ входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) (71,24%) та група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).
ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".