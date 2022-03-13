Події

19:16 13.03.2022

У застосунку "Дія" запустили трансляцію радіо - Федоров

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У застосунку "Дія" запустили можливість слухати радіопередачі "Дія.Радіо", повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер разом із "Дія TV", де ви можете дивитися марафон з новинами, вам доступно і радіо, навіть якщо у вашому місті звичайні радіостанції не працюють", - написав Федоров у Telegram-каналі.

Він також подякував Національній суспільній телерадіокомпанії України за допомогу в реалізації послуги.

"Працюємо, щоб у вас 24/7 був доступ до перевіреної інформації", - написав Федоров.

Джерело: https://t.me/zedigital/1352

Теги: #радіо #дія
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