Події

18:25 13.03.2022

Від авіаудару по школі в Миколаївській області загинули двоє людей - ДСНС

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Від авіаудару по школі в Миколаївській області загинули двоє людей - ДСНС

Внаслідок авіаудару російських окупантів по школі в Миколаївській області загинули двоє людей і двоє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"13 березня в с. Зелений Гай Миколаївського району внаслідок авіаційного удару сталася руйнація будівлі школи з подальшим горінням, попередньо дві особи загинули і дві особи постраждали", - повідомляє пресслужба ДСНС у неділю в Телеграмі.

Як зазначається у повідомленні, пожежу локалізовано на площі 150 кв. м, від ДСНС залучено 22 особи та 4 од. техніки.

Теги: #жертви #авіаудар
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