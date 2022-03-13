Результати України на Паралімпіаді в Пекіні показують, що українці незламні - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що результати Національної збірної на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні показують, що українці незламні.

"Увага всього світу прикута до України. До українців, які борються на всіх фронтах. Сьогодні завершилася зимова Паралімпіада в Пекіні. Наші спортсмени посіли друге загальнокомандне місце, поступившись лише господарям. Молодці! Ваш результат ще раз демонструє світові: Україна переможець! Українці - незламні! Пишаємося!" - написав Шмигаль у Телеграмі.

За результатами зимових Паралімпійських ігор у Пекіні Національна збірна України посіла друге місце, здобувши рекордні 29 медалей: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

Серед медалістів: Оксана Шишкова, Григорій Вовчинський, Віталій Лук'яненко, Людмила Ляшенко, Анатолій Ковалевський, Олександра Кононова, Дмитро Суярко, Ірина Буй, Олександр Казік, Василь Кравчук і Тарас Радь.