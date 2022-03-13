Британська Фінтех компанія Paysend зупиняє всі перекази в Росію, йдеться в повідомленні компанії на її сторінці в Linkedin.

"Коли ми заснували Paysend, нашою місією було об'єднати людей і зблизити сім'ю та друзів, навіть якщо вони можуть бути фізично розділені по всьому світу. Вторгнення Росії в Україну показує сувору реальність того, наскільки складною може бути реалізація такої простої концепції. Ми вже поділилися кроками, які ми робили як організація для гарантування безпеки наших співробітників і підтримки людей з постраждалих районів, зберігаючи при цьому доступність послуг Paysend. Однак у зв'язку з нинішніми обставинами ми ухвалили рішення призупинити всі перекази в Росію з негайним набуттям чинності", - йдеться в повідомленні компанії.

Джерело: https://www.linkedin.com/posts/paysend_paysend-statement-on-suspension-of-transfers-activity-6907997718212661248