Унаслідок обстрілу Яворівського полігону загинуло 35 людей, поранено 134 - голова ОВА

За уточненими даними внаслідок ракетного удару по міжнародному центру миротворчості і безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в Яворівському районі Львівської області вранці в неділю загинули 35 осіб,134 травмовані повідомив голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, ми втратили більше героїв: 35 людей загинули внаслідок обстрілу центру миротворчості і безпеки", - написав Козицький в телеграм-каналі в неділю.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих і 57 поранених внаслідок ракетного удару.

За словами Козицького, 134 особи травмовані та з різним ступенем ураження перебувають у госпіталі.

Він також розповів, що за даними на 12.00 неділі майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовано, вибухотехніки та інші фахівці досліджують територію, розібрали більшу частину завалів.

Козицький нагадав, що нічний авіаудар по Яворівському центру було вчинено з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони. Частина ракет була збита в повітрі.

"Ще раз наголошую і звертаюся до всіх урядів країн НАТО: NATO, close the sky over Ukraine! Закрийте небо над Україною чи надайте нам військові літаки! Зараз, коли обстріл наближається до кордонів країн НАТО, – саме це вирішальний момент!", - наголосив Козицький.

Джерело:

https://t.me/kozytskyy_maksym_official/1505?fbclid=IwAR2cEsGlSakJPI8RLXuCx0hkd_CUFaTu9tNQnCD33PrKBUokoQiOgLaULiA