Події

11:38 13.03.2022

Внаслідок авіаудару у Львівській області загинуло 9 людей, 57 дістали травм – Козицький

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Унаслідок авіаудару у Львівській області загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм, повідомив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"57 людей дістали травм і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на цю годину, наразі розбирають завали та гасять пожежу", – сказав він. Відповідаючи на запитання, голова військової адміністрації додав, що серед травмованих є цивільні особи.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля безпосередньо з території РФ по території Яворівського полігону. "З Саратова, з Росії піднялися літаки, здійснили удар на своєму бойовому курсі, не залітаючи на територію, було випущено, за попередніми даними, понад 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певна кількість (ракет – ІФ) була збита", - розповів він.

Пізніше мер Львова Андрій Садовий додав у телеграмі: "Літаки вилетіли з російського Саратова в акваторію Чорного моря. Саме звідти робилися удари".

За його словами, пораненим надається медична допомога, "частину поранених уже доставлено до львівських лікарень".

 

Теги: #жертви #обстріл #яворів
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