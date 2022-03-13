Ворог завдав третій ракетний удар по аеропорту Івано-Франківська - мер

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про черговий ракетний удар по міському аеропорту вранці в неділю.

"Це був уже третій удар по аеропорту. Ворог хоче повністю знищити інфраструктуру аеропорту. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - сказав Марцінків в ефірі "Українського радіо".

З його слів, знову є претензії до системи оповіщення населення. Ракетний удар був буквально через 10 хвилин після відбою повітряної тривоги, сказав мер.