Події

23:36 12.03.2022

Зеленський поговорив із прем'єром Ізраїлю, попросив сприяти у звільненні мера Мелітополя та місцевих громадських діячів

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом, попросив його про сприяння у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Ізраїлю. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1502753980199358469?s=21

Теги: #ізраїль #переговори
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