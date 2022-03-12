Зеленський поговорив із прем'єром Ізраїлю, попросив сприяти у звільненні мера Мелітополя та місцевих громадських діячів

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом, попросив його про сприяння у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Ізраїлю. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів", - написав Зеленський у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1502753980199358469?s=21