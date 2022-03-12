Результати псевдореферендуму в Херсонській області, який планується окупантами, не матимуть юридичних наслідків - Стефанчук

Результати запланованого російськими окупантами референдуму на Херсонщині не матимуть юридичних наслідків, окрім кримінальної відповідальності для його організаторів, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Те, що планується провести окупантами у Херсонській області, не є референдумом за його правовою природою. Оскільки це, як і все, що вони намагаються зробити, псевдо-, квазі-, ерзац- явище, яке не буде відповідати чинному законодавству, а значить не тягнутиме за собою юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для організаторів, пособників та виконавців", - написав Стефанчук у суботу в Facebook.

Він наголосив, що спроби проведення псевдореферендуму не мають нічого спільного ні із законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії, як референдум.

Стефанчук нагадав, що питання щодо зміни території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом згідно зі ст. 73 Конституції, а місцевий референдум не може вирішувати такі питання.

За словами речника парламенту, згідно з п.3 ч.2 ст.3 закону "Про всеукраїнський референдум" не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, спрямовані на ліквідацію незалежності, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці України. Стефанчук зазначив, що проведення обласних або міських референдумів є незаконним і неможливим, оскільки в правовому полі поки що немає закону про місцеві референдуми.

Він також наголосив, що відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про правовий режим воєнного стану" в умовах воєнного стану забороняється проведення всеукраїнських і місцевих референдумів.

"І на завершення, Херсон, які інші міста України - це Україна не тільки географічно, але й за своїм духом та силою. Тому окупанту та всім його незграбним намаганням знищити Українську Державність - один шлях - за його ж військовим кораблем", - зазначив Стефанчук.