Події

19:46 12.03.2022

Гайдай заявляє про відновлення газопостачання в Попасній та ще кількох населених пунктах Луганської області

1 хв читати

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про відновлення газопостачання у Попасній та ще кількох населених пунктах.

"Попасна та ще кілька населених пунктів із газом! Завдяки неймовірним зусиллям та мужності газовиків вдалося закінчити відновлювальні роботи магістрального газопроводу в районі шахти "Карбоніт", це територія, яка постійно під ворожим обстрілом", написав Гайдай у Facebook.

За його словами, фахівці Лисичанського МРУЕГГ Попаснянського газової ділянки АТ "Луганськгаз" повернули газопостачання майже 7 тис. споживачам.

Джерело: https://www.facebook.com/100075881777013/posts/135938252278900/?d=n

Теги: #газопостачання #луганщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:25 12.03.2022
У Кремінній внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє постраждали, у Сєвєродонецьку та Рубіжному окупанти продовжують обстріл – ДСНС

У Кремінній внаслідок обстрілів одна людина загинула, двоє постраждали, у Сєвєродонецьку та Рубіжному окупанти продовжують обстріл – ДСНС

14:03 11.03.2022
Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

11:10 09.03.2022
Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

Унаслідок обстрілів 8 березня в Луганській області загинули 5 мирних громадян, 16 дістали поранень

08:53 09.03.2022
У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА

У результаті обстрілу в Сєвєродонецьку загинули десятеро людей, ще десять – постраждали – голова Луганської ОВА

22:06 06.03.2022
ОГТСУ через обстріли російськими військами відключив шість ГРС, без газу залишаться 96 тис. абонентів у Київській області

ОГТСУ через обстріли російськими військами відключив шість ГРС, без газу залишаться 96 тис. абонентів у Київській області

16:33 06.03.2022
Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

Ірпінь відключено від газопостачання через попадання бойового снаряда в газопровід - голова Київської ОДА

15:02 05.03.2022
У Новопскові троє людей постраждали під час спроби зупинити росіян, які відкрили вогонь - Гайдай

У Новопскові троє людей постраждали під час спроби зупинити росіян, які відкрили вогонь - Гайдай

14:41 05.03.2022
Прокуратура порушила справи стосовно зрадників серед поліцейських та суддів Луганщини

Прокуратура порушила справи стосовно зрадників серед поліцейських та суддів Луганщини

16:35 04.03.2022
У Лисичанську окупанти влучили у дитячу клінічну лікарню, поранено хірурга - голова Луганської ОВА

У Лисичанську окупанти влучили у дитячу клінічну лікарню, поранено хірурга - голова Луганської ОВА

07:57 04.03.2022
З Лисичанська у п'ятницю вирушить евакуаційний поїзд попередньо о 14.00 – влада

З Лисичанська у п'ятницю вирушить евакуаційний поїзд попередньо о 14.00 – влада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

Міська влада окупованого Генічеська подала у відставку – сайт міської ради

ОСТАННЄ

"Нафтогаз" розпочав постачання газу трьом ТЕС

Велика Британія відправила до Молдови гуманітарну допомогу для українців - Трасс

Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

В Ізюмському районі на Харківщині збито російського винищувача - Синєгубов

Від початку російського вторгнення загинули 79 дітей – Денісова

Росіяни розстріляли колону евакуйованих у Київській області, семеро загиблих – ГУР Міноборони України

За методикою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський "референдум" за "народну республіку" в Херсоні, який є і завжди буде Україною - Кулеба

США нададуть Україні військову допомогу на суму $200 млн – Білий дім

Кожен російський солдат повинен знати ціну пострілу в мирних людей, - Зеленський

У Чернігівській області звільнено два населені пункти та захоплено понад десять одиниць техніки окупантів – Міноборони

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА