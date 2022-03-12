Гайдай заявляє про відновлення газопостачання в Попасній та ще кількох населених пунктах Луганської області

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про відновлення газопостачання у Попасній та ще кількох населених пунктах.

"Попасна та ще кілька населених пунктів із газом! Завдяки неймовірним зусиллям та мужності газовиків вдалося закінчити відновлювальні роботи магістрального газопроводу в районі шахти "Карбоніт", це територія, яка постійно під ворожим обстрілом", написав Гайдай у Facebook.

За його словами, фахівці Лисичанського МРУЕГГ Попаснянського газової ділянки АТ "Луганськгаз" повернули газопостачання майже 7 тис. споживачам.

Джерело: https://www.facebook.com/100075881777013/posts/135938252278900/?d=n