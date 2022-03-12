Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи технічний переговорний процес між українською та російською делегаціями про припинення війни, зазначив, що наразі з боку РФ розпочалася розмова, а не ультиматуми.

"Наші дипломати працюють і проговорюють деталі порядку денного, що може бути між нами та РФ... Ви знаєте, від самого початку були якісь ультиматуми з боку РФ, ми не пішли на них. Війна поглиблювалася, швидкої операції за 3-4 дні не сталося …Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми", - розповів Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами у Києві в суботу.

Він також зазначив, що "задоволений таким сигналом з боку РФ".

"Я радий, в принципі, вже сигналу з боку РФ. За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути такий діалог. А ми зверталися навіть не десятки разів... Я думаю, що провів уже сотні переговорів із лідерами інших країн, яким я давав усі можливості бути переговорниками, посередниками, медіаторами, бути хоч кимось, щоб відбулася зустріч (президентів України та РФ – ІФ)”, - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що "світові лідери повинні знати, що тисячі людей, які загинули в Україні, - це сталося через те, що РФ жодного разу не підтверджувала можливість зустрічі".

"І це їхня цілковита відповідальність", - резюмував він.