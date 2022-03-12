Події

17:05 12.03.2022

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

2 хв читати
Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи технічний переговорний процес між українською та російською делегаціями про припинення війни, зазначив, що наразі з боку РФ розпочалася розмова, а не ультиматуми.

"Наші дипломати працюють і проговорюють деталі порядку денного, що може бути між нами та РФ... Ви знаєте, від самого початку були якісь ультиматуми з боку РФ, ми не пішли на них. Війна поглиблювалася, швидкої операції за 3-4 дні не сталося …Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми", - розповів Зеленський під час спілкування з іноземними журналістами у Києві в суботу.

Він також зазначив, що "задоволений таким сигналом з боку РФ".

"Я радий, в принципі, вже сигналу з боку РФ. За останні два роки я жодного разу не чув, що може бути такий діалог. А ми зверталися навіть не десятки разів... Я думаю, що провів уже сотні переговорів із лідерами інших країн, яким я давав усі можливості бути переговорниками, посередниками, медіаторами, бути хоч кимось, щоб відбулася зустріч (президентів України та РФ – ІФ)”, - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що "світові лідери повинні знати, що тисячі людей, які загинули в Україні, - це сталося через те, що РФ жодного разу не підтверджувала можливість зустрічі".

"І це їхня цілковита відповідальність", - резюмував він.

Теги: #росія #переговори #дипломатія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 12.03.2022
Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

17:38 12.03.2022
Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

17:31 12.03.2022
Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

16:37 12.03.2022
Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

14:38 12.03.2022
Арестович: у російському військово-політичному керівництві лише президент РФ та міністр оборони виступають за продовження агресії проти України

Арестович: у російському військово-політичному керівництві лише президент РФ та міністр оборони виступають за продовження агресії проти України

14:32 12.03.2022
ЗСУ вивели з ладу третину БТГ російської армії - Арестович

ЗСУ вивели з ладу третину БТГ російської армії - Арестович

14:19 12.03.2022
Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

13:16 12.03.2022
MoneyGram призупиняє надання послуг у Росії

MoneyGram призупиняє надання послуг у Росії

12:58 12.03.2022
Sony Pictures призупиняє діяльність у Росії

Sony Pictures призупиняє діяльність у Росії

11:41 12.03.2022
Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

"Укренерго" підтвердило проведення ремонтів пошкодженої електроінфраструктури ЧАЕС

На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти по цивільних та дітях

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

Найближчими днями в Україні буде холодно, майже без опадів

Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА