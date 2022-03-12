У суботу в Луганській області очікується евакуаційний поїзд – ОДА

Сьогодні, 12 березня, у Новозолотарівці Луганської області орієнтовно о 14:00 очікують на евакуаційний дизель-поїзд, з подальшою пересадкою на пасажирські потяги в Донецькій області.

"Сьогодні, 12 березня, із Новозолотарівки орієнтовно о 14:00 планується евакуаційний дизель-потяг", – йдеться у повідомленні на сторінці ОДА в суботу вранці, з посиланням на Укрзалізницю.

В інформації також повідомляється, що подальша пересадка на пасажирські потяги буде здійснена у Лимані та Слов'янську на Донеччині.

Джерело: https://www.facebook.com/odalug