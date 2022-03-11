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22:23 11.03.2022

США запроваджують санкції проти членів сім'ї Пєскова - держдепартамент

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США запроваджують санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів російської Державної думи, оголосив на брифінгу в п'ятницю представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми також запроваджуємо санкції проти 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також проти дружини та дорослих дітей прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова", - сказав він.

Теги: #сша #санкції #держдеп
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