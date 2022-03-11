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22:12 11.03.2022

Кулеба: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС

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Формулювання резолюції неформального саміту лідерів ЄС свідчить, що Україна буде членом ЄС, наразі це питання часу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу. Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли про те, що колись ми станемо членом Євросоюзу, то тепер ми однозначно станемо ним. Ми працюватимемо над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Кулеба визнав, що Україна чекала, що в резолюції неформального саміту лідерів ЄС буде написано, що, відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Брюссель бере заявку України на роботу та розгляне її за прискореною процедурою.

"Якщо порівнювати наші очікування вчора й сьогодні, то, безумовно, ми хотіли би більшого, але, в принципі, те, що сьогодні вночі відбулося (якщо порівнювати з тим, що ми мали три тижні тому), то це революція, яка відповідає інтересам України та ЄС і ставить наше членство в ЄС уже на рейки", - наголосив глава МЗС.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #єс #перспектива
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