Країни G-7 готові запроваджувати подальші санкції до РФ і притягти Путіна до відповідальності

Країни Великої сімки (G-7), як і раніше, сповнені рішучості підтримувати народ та уряд України, які героїчно опираються військовій агресії президента Росії Володимира Путіна, і готові вжити подальших заходів для притягнення президента Путіна та його режиму до відповідальності за напад на Україну, йдеться у заяві лідерів G-7 у п'ятницю.

"Ми єдині у нашій рішучості притягнути до відповідальності президента Путіна та його режим за цю нічим не виправдану та неспровоковану війну, яка вже ізолювала Росію від світу", – наголошується в документі.

Світ має об'єднатися у заклику до Путіна та його режиму негайно припинити напад на Україну та вивести свої збройні сили, а також забезпечити безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до жертв нападу РФ на Україну та можливість цивільним особам залишити країну, якщо вони того бажають, зазначили лідери G -7.

"Ми закликаємо та зобов'язуємося надавати гуманітарну, медичну та фінансову підтримку біженцям з України", – йдеться у заяві.

Згідно з нею, на додачу до оголошених раніше планів буде вжито подальших заходів щодо зниження залежності країн G-7 від російської енергії, але так, щоб дати світові час для забезпечення альтернативних та стійких поставок. У документі також висловлено підтримку компаніям, які прагнуть упорядкованого відходу з російського ринку.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості ще більше ізолювати Росію від наших економік та міжнародної фінансової системи. Отже, ми зобов'язуємося якнайшвидше вжити подальших заходів...", – наголошується в документі з перерахуванням семи таких напрямків.

По-перше, країни G-7 мають намір зробити дії, які позбавлять Росію статусу найбільшого сприяння щодо ключових продуктів, що анулює важливі переваги членства Росії у Світовій організації торгівлі та гарантує, що продукція російських компаній більше не матиме режиму найбільшого сприяння в економіках країн G-7.

По-друге, автори заяви спільно працюють над тим, щоб Росія не отримувала фінансування від провідних багатосторонніх фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

По-третє, країни G-7 зобов'язуються продовжувати кампанію тиску на російські еліти, довірених осіб та олігархів, близьких до президента Путіна та інших архітекторів війни, а також їхніх родин та їхніх посібників.

По-четверте, зазначається у заяві, ефективність обмежувальних заходів підтримуватиметься, ухилення зупинятимуться, а лазівки закриватимуться. "Зокрема, на додачу до інших заходів, запланованих для запобігання ухиленням, ми забезпечимо, щоб російська держава та еліти, довірені особи та олігархи не могли використовувати цифрові активи як засіб ухилення або компенсації впливу міжнародних санкцій, що ще більше обмежить їхній доступ до світової фінансової системи", - зазначається у заяві.

По-п'яте, лідери G7 заявили про рішучість боротися зі спробами російського режиму поширювати дезінформацію.

По-шосте, вони готові запровадити подальші обмеження на експорт та імпорт ключових товарів та технологій у РФ, спрямовані на те, щоб позбавити Росію доходів. "Ми подбаємо про те, щоб еліти, довірені особи та олігархи, які підтримують війну президента Путіна, були позбавлені доступу до предметів розкоші та активів. Еліти, які підтримують путінську військову машину, більше не повинні пожинати плоди цієї системи, розбазарюючи ресурси російського народу", – зазначається у документі.

По-сьоме, російські організації, які прямо чи опосередковано підтримують війну, не повинні мати доступу до нових боргових та акціонерних інвестицій та інших форм міжнародного капіталу, зазначається у заяві. "Ми продовжимо спільну роботу з розробки та реалізації заходів, які ще більше обмежать можливості Росії залучати гроші на міжнародному рівні", - зазначили лідери G-7.

Вони також зазначили, що солідарні і надаватимуть допомогу партнерам, зокрема країнам, що розвиваються, які несправедливо зазнають збитків від наслідків цієї війни, цілковиту відповідальність за яку несе президент Путіна, його режим і прихильники, а також режим Лукашенка. "Разом ми працюватимемо над збереженням стабільності енергетичних ринків, а також продовольчої безпеки у всьому світі, оскільки вторгнення Росії загрожує спроможності України вирощувати урожай цього року", - йдеться у заяві.