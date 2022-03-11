Країни G7 готові впроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт товарів та технологій до РФ і з неї - заява

Країни G7 готові вводити подальші санкції на експорт та імпорт ключових товарів і технологій у Росію та з неї, йдеться у заяві, поширеній у п'ятницю.

"Ми готові упроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт ключових товарів і технологій до Російської Федерації та з неї, які спрямовані на те, щоб позбавити Росію доходів, та гарантувати, що наші громадяни не фінансуватимуть війну", - йдеться в ньому.

У заяві наголошується, що "міжнародні компанії вже йдуть із російського ринку".

У документі йдеться і про рішучість G7 перекрити доступ російських еліт "до предметів розкоші та активів".