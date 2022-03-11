Індійський БФ Kusum Charitable Trust передав Україні 20 тонн ліків як гумдопомогу
Благодійний фонд Kusum Charitable Trust (Індія, що входить до групи компаній "Кусум") передав Україні 20 тонн лікарських засобів як гуманітарну допомогу.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у групі компаній Kusum, гумдопомогу буде спрямовано на допомогу пораненим і постраждалим унаслідок війни на території України.
До списку препаратів також увійшли необхідні антибіотики та жарознижувальні засоби.
"Першу частину допомоги, а це понад 20 тонн життєво необхідних лікарських засобів на загальну суму понад 6 млн грн, було доставлено літаком військово-повітряних сил Індії на безпечну територію, вона вже прямує до України", - повідомили у групі Kusum.
"Kusum визнає та цінує зусилля посольства України в Індії, МЗС Індії та військово-повітряних сил Індії за підтримку у доставці цієї гуманітарної допомоги вчасно та з максимальною обережністю", - наголосили у групі компаній.
До групи фармкомпаній "Кусум" входять чотири сучасних заводи: три в Індії та один в Україні, а також два власних науково-дослідних центри.