Країни G7 закликають не обмежувати експорт продовольства

Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір заявив, що разом із колегами з G7 закликає країни світу не обмежувати експорт продовольства.

"Ми маємо стежити за тим, щоб ціни на продовольство не злетіли ще більше, а це станеться у випадку, якщо деякі країни обмежуватимуть експорт", - наводять слова міністра європейські ЗМІ.

За його словами, G7 закликає уникати будь-яких заходів, які призвели б до обмеження експорту продовольства.

Міністри сільського господарства G7, у свою чергу, у спільній заяві зобов'язалися "уникати будь-яких сигналів та обмежувальних заходів, які обмежували б такий експорт та сприяли б зростанню цін".