Події

17:29 11.03.2022

Країни G7 закликають не обмежувати експорт продовольства

1 хв читати

Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір заявив, що разом із колегами з G7 закликає країни світу не обмежувати експорт продовольства.

"Ми маємо стежити за тим, щоб ціни на продовольство не злетіли ще більше, а це станеться у випадку, якщо деякі країни обмежуватимуть експорт", - наводять слова міністра європейські ЗМІ.

За його словами, G7 закликає уникати будь-яких заходів, які призвели б до обмеження експорту продовольства.

Міністри сільського господарства G7, у свою чергу, у спільній заяві зобов'язалися "уникати будь-яких сигналів та обмежувальних заходів, які обмежували б такий експорт та сприяли б зростанню цін".

Теги: #світ #g7 #продовольство
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:43 10.03.2022
Інтерпол не виключатиме зі своїх лав Росію, але впровадить нову схему розгляду її запитів

Інтерпол не виключатиме зі своїх лав Росію, але впровадить нову схему розгляду її запитів

15:32 10.03.2022
Кабмін дозволив продаж в Україні продовольства з маркуванням не держмовою

Кабмін дозволив продаж в Україні продовольства з маркуванням не держмовою

12:46 10.03.2022
Конституційний суд РФ втратив членство у Конференції європейських конституційних судів

Конституційний суд РФ втратив членство у Конференції європейських конституційних судів

10:26 10.03.2022
Стефанчук звернувся до МАГАТЕ, ООН, НАТО, Європарламенту, Єврокомісії з закликом про допомогу у зв'язку з загрозою ядерної катастрофи з боку РФ

Стефанчук звернувся до МАГАТЕ, ООН, НАТО, Європарламенту, Єврокомісії з закликом про допомогу у зв'язку з загрозою ядерної катастрофи з боку РФ

08:01 10.03.2022
Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

Ціни на нафту зростають після різкого зниження напередодні, Brent - $115 за барель

07:41 10.03.2022
НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

НБУ просить В'єтнам, Туреччину, Казахстан та ще три країни відмовитися обслуговувати російські картки "МИР"

07:33 10.03.2022
Україна отримала понад 450 тонн медикаментів на суму понад $10 млн – Єрмак.

Україна отримала понад 450 тонн медикаментів на суму понад $10 млн – Єрмак.

00:14 10.03.2022
Зеленський: Авіабомба на пологовий будинок у Маріуполі – це остаточний доказ геноциду українців

Зеленський: Авіабомба на пологовий будинок у Маріуполі – це остаточний доказ геноциду українців

00:03 10.03.2022
Генсек ООН після нападу на лікарню в Маріуполі закликав негайно припинити кровопролиття

Генсек ООН після нападу на лікарню в Маріуполі закликав негайно припинити кровопролиття

22:43 09.03.2022
Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання усією країною коштом держбюджету - Шмигаль

Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання усією країною коштом держбюджету - Шмигаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

Російські військові викрали мера Мелітополя

Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Білорусі - СБУ

ОСТАННЄ

Індійський БФ Kusum Charitable Trust передав Україні 20 тонн ліків як гумдопомогу

Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА