Події

13:45 11.03.2022

Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

1 хв читати

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до жителів міста з проханням користуватися укриттями, а мешканців трьох прилеглих до аеропорту мікрорайонів – Опришівців, Крихівців та Чукалівки – по можливості залишити свої будинки через загрозу обстрілів.

"Ви знаєте, що зранку відбулося, тому будьмо надзвичайно уважними. Будь ласка, якщо хтось має можливості укриття, я рекомендую перебувати зараз в укритті в міру можливості. Хто не має можливості, то дійсно відійти від вікон. На жаль, ця тривога зараз по всіх областях, по всій Західній Україні", - сказав Марцінків у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook у п'ятницю.

"Хочу попросити також жителів мікрорайону Опришівці, Крихівці, Чукалівка – з часом все-таки після цієї тривоги максимально залишити свої помешкання, переїхати. Будь ласка, реагуйте на тривогу. Надіємось, що це буде лише тривога, не буде чергових вибухів в Івано-Франківську", - додав міський голова.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці було завдано авіаудару по аеропорту.

Теги: #укриття #франківськ #обстріл #івано
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 11.03.2022
Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

12:09 11.03.2022
На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

10:48 11.03.2022
Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

10:48 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:27 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:12 11.03.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

09:36 11.03.2022
Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

08:35 11.03.2022
У Харкові в результаті ворожого обстрілу спалахнули підстанції ХФТІ та гуртожиток - ДСНС

У Харкові в результаті ворожого обстрілу спалахнули підстанції ХФТІ та гуртожиток - ДСНС

08:04 11.03.2022
Ворог завдав удару по Івано-Франківську - мер

Ворог завдав удару по Івано-Франківську - мер

20:49 10.03.2022
У Ніжині внаслідок обстрілу "Ураганами" 2 людей загинуло, 5 травмовано – ЗМІ

У Ніжині внаслідок обстрілу "Ураганами" 2 людей загинуло, 5 травмовано – ЗМІ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські захисники знищили командувача російської армії - Геращенко

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Сирійські найманці приїдуть вбивати на чужій землі - Зеленський

Генпрокурор: Україна розпочинає процедуру міжнародного розшуку російської журналістки Симоньян

Єрмак: Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%, наш народ обирає 100%

Українські захисники знищили командувача російської армії - Геращенко

ЄС перерахував Україні перші EUR300 млн макрофінансової допомоги - президент Єврокомісії

ЦІЄЇ ВЕСНИ ТРЕБА ЗРОБИТИ ПОВНОЦІНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

РІШЕННЯ ЛІДЕРІВ ЄС ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ - ЦЕ НЕ ТЕ, ЩО МИ ЧЕКАЄМО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

СИРІЙСЬКІ НАЙМАНЦІ ПРИЙДУТЬ ВБИВАТИ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Військовим частинам уже перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям - Резніков

"Укрзалізниця" призначила додаткові регулярні поїзди з Полтави та Кременчука на захід країни

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА