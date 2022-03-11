Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння України російському військовому вторгненню, нині головними напрямками зосередження зусиль російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Головними напрямками зосередження зусиль противника залишаються Київ і Маріуполь, а також просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем і Запоріжжям. Не маючи можливості досягти успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по містах, що розміщені в глибині території України, - Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Зазначається, що ЗСУ завдали значних втрат російським військам, що змусило їх відступити із раніше захоплених населених пунктів Київської області.

На Сіверському напрямку активні наступальні дії з боку противника не провадяться. На окремих ділянках ворог здійснив вогневі нальоти та провів розвідку позиції підрозділів ЗСУ.

За інформацією Генштабу, триває формування резервів противника та перекидання їх у райони ведення бойових дій на території України, триває нарощування системи протиповітряної оборони угруповання військ окупантів на Донецькому і Таврійському напрямках.

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні Суми та частково блокує Харків із півночі, проводить перегрупування військ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках ворог не залишає спроб захоплення міст Маріуполь та Сєвєродонецьк, безуспішно. Плани щодо встановлення контролю над Миколаївом, просування у напрямках у Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони і намагаються здійснити всебічне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

На Волині зберігається загроза диверсій на об'єктах військової та цивільної інфраструктури.