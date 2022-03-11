Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Російські окупанти завдали удару по Оскольському психоневрологічному інтернату в Харківській області, де перебували 330 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскольський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати до сусіднього інтернату 73 особи, на момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Водночас Синєгубов уточнив, що з них малорухомих - 50, а таких, що пересуваються на візках, - 10 підопічних.

Кількість постраждалих, за його словами, встановлюється.