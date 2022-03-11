Українські військові дають відсіч і стримують наступальну операцію сил РФ - генштаб ЗСУ

УКРАЇНА - Сили оборони України дають відсіч і стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Поліському напрямку окупант намагається прорвати оборону в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку противника зупинено під час спроби прорвати оборону міста Чернігів.

На Харківському напрямку агресор продовжує безуспішні спроби блокування Харкова з півночі. Відомо, що до ведення бойових дій у районі міста залучено стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник намагається захопити Маріуполь і Сєвєродонецьк.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ у напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

У Чорноморській і Азовській операційних зонах через погодні умови кораблі окупантів повернулися у військово-морські бази та пункти базування.

Заначається, що "російські окупанти зупинені, деморалізовані та зазнають значних втрат".

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/269530245360061