Ткаченко: Путін нині знищує та "денацифікує" не Україну, він знищує та "денацифікує" Росію

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін наразі знищує та "денацифікує" не Україну, а Росію.

"Путін нині нищить не Україну, він нищить Росію. Шкода, що це розуміють мало хто з росіян. Увійшовши до України "другою армією у світі", яка після 1945-го року взагалі не воювала, він зіткнувся із озброєним до зубів, мотивованим, навченим військом, яке воює вже 8 років", - написав Ткаченко у Телеграм-каналі, звертаючись до росіян.

Міністр наголосив, що Путіна в Україні ненавидять усі: армія, діти, домогосподарки.

"Тези про денацифікацію зіткнулися з тим, що "денацифікувати", а значить знищити, потрібно всіх українців. А це - страшніше за нацизм. Окрім українців, Путін убиває російських, російськомовних, знищує церкви російського патріархату. Це не нацизм. Це геноцид", - додав він.

Ткаченко зазначив, що вже зрозуміло, що рухає президентом РФ не логіка, а помста.

"Помста за те, що Україна вільна. Помста Харкову за те, що завдяки їхнім уболівальникам увесь світ знає, що путін - * - ла-ла-ла. Помста українському Маріуполю за те, що встояв 2014-го і стоїть і досі", - вважає міністр.

За його словами, аналізуючи новини з Росії, він бачить, наскільки Путіна відірвано від реального стану речей.

"Він досі вірить, що велика країна переможе. Хоча золотовалютні резерви заморожені, а рівень боргових зобов'язань перебуває на рівні таких країн як Нігерія, Лівія та Монголія", - наголосив Ткаченко.

Міністр заявив, що Путін "денацифікує" не Україну, а Росію, адже з такою нацією ніхто не захоче мати справи десятки років.

"Путін примудрився зганьбити весь так званий російський світ, а отже, і культуру. Давайте подивимося у майбутнє. Як оцінюватимуть наступні покоління? Чехов - росіянин. Росіянин = убивця. Російський балет? Балет країни вбивць. Російські матрьошки? А чи немає в них гранати?", - підсумував Ткаченко.