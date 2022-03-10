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22:02 10.03.2022

Ткаченко: Путін нині знищує та "денацифікує" не Україну, він знищує та "денацифікує" Росію

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін наразі знищує та "денацифікує" не Україну, а Росію.

"Путін нині нищить не Україну, він нищить Росію. Шкода, що це розуміють мало хто з росіян. Увійшовши до України "другою армією у світі", яка після 1945-го року взагалі не воювала, він зіткнувся із озброєним до зубів, мотивованим, навченим військом, яке воює вже 8 років", - написав Ткаченко у Телеграм-каналі, звертаючись до росіян.

Міністр наголосив, що Путіна в Україні ненавидять усі: армія, діти, домогосподарки.

"Тези про денацифікацію зіткнулися з тим, що "денацифікувати", а значить знищити, потрібно всіх українців. А це - страшніше за нацизм. Окрім українців, Путін убиває російських, російськомовних, знищує церкви російського патріархату. Це не нацизм. Це геноцид", - додав він.

Ткаченко зазначив, що вже зрозуміло, що рухає президентом РФ не логіка, а помста.

"Помста за те, що Україна вільна. Помста Харкову за те, що завдяки їхнім уболівальникам увесь світ знає, що путін - * - ла-ла-ла. Помста українському Маріуполю за те, що встояв 2014-го і стоїть і досі", - вважає міністр.

За його словами, аналізуючи новини з Росії, він бачить, наскільки Путіна відірвано від реального стану речей.

"Він досі вірить, що велика країна переможе. Хоча золотовалютні резерви заморожені, а рівень боргових зобов'язань перебуває на рівні таких країн як Нігерія, Лівія та Монголія", - наголосив Ткаченко.

Міністр заявив, що Путін "денацифікує" не Україну, а Росію, адже з такою нацією ніхто не захоче мати справи десятки років.

"Путін примудрився зганьбити весь так званий російський світ, а отже, і культуру. Давайте подивимося у майбутнє. Як оцінюватимуть наступні покоління? Чехов - росіянин. Росіянин = убивця. Російський балет? Балет країни вбивць. Російські матрьошки? А чи немає в них гранати?", - підсумував Ткаченко.

Теги: #агресія #ткаченко
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