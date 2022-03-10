"Укрпошта" привезла зі США 24 тонни медикаментів і дитячого харчування як гуманітарну допомогу

АТ "Укрпошта" 10 березня 2022 року власним коштом на літаку авіакомпанії "Роза Вітрів" (WindRose, Україна) доставила в Україну першу партію гуманітарної допомоги.

Як зазначається у повідомленні компанії у четвер, 24 тонни медикаментів і дитячого харчування прибули чартером Нью-Йорк – Варшава 9 березня до Польщі. Потім "Укрпошта" власним коштом організувала доставку гуманітарної допомоги наземним транспортом на територію України, до свого гуманітарного центру у Львові.

"Цю партію гуманітарної допомоги буде доставлено до найбільш постраждалих східних регіонів, де сьогодні допомога потрібна найбільше.

Другий рейс планується 15 березня, відповідно наступна партія гуманітарної допомоги зі США прибуде 16 березня 2022 року.

У США консолідатором та вантажним агентом із приймання всіх вантажів на свій склад та підготовці вантажу для перевезення виступає компанія Dnipro LLC. Гуманітарні вантажі - медичні речі приймаються за адресою: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. На всіх коробках слід зазначати: "UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid", нагадує перевізник.

Доставку гуманітарних вантажів із США через Польщу в Україну та до місця призначення "Укрпошта" здійснить власним коштом. А виконання всіх необхідних робіт з організації бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення бере на себе компанія Globe Air Cargo як генеральний агент авіакомпанії WindRose (GSSA) на території США.

Як повідомлялося, "Укрпошта" з 8 березня відновила авіасполучення зі США - доставлятиме товари МСБ до Нью-Йорка та на зворотному напрямку гуманітарну допомогу в Україну.

Раніше "Укрпошта" в рамках програми підтримки українських МСБ, які продають свої товари за кордон, звернулася до основних маркетплейсів із проханням підтримати українських продавців, які в умовах обстрілів і закритого неба через напад Росії на Україну не зможуть забезпечувати своєчасну обробку та відправлення замовлень.