Події

20:37 10.03.2022

"Укрпошта" привезла зі США 24 тонни медикаментів і дитячого харчування як гуманітарну допомогу

2 хв читати

АТ "Укрпошта" 10 березня 2022 року власним коштом на літаку авіакомпанії "Роза Вітрів" (WindRose, Україна) доставила в Україну першу партію гуманітарної допомоги.

Як зазначається у повідомленні компанії у четвер, 24 тонни медикаментів і дитячого харчування прибули чартером Нью-Йорк – Варшава 9 березня до Польщі. Потім "Укрпошта" власним коштом організувала доставку гуманітарної допомоги наземним транспортом на територію України, до свого гуманітарного центру у Львові.

"Цю партію гуманітарної допомоги буде доставлено до найбільш постраждалих східних регіонів, де сьогодні допомога потрібна найбільше.

Другий рейс планується 15 березня, відповідно наступна партія гуманітарної допомоги зі США прибуде 16 березня 2022 року.

У США консолідатором та вантажним агентом із приймання всіх вантажів на свій склад та підготовці вантажу для перевезення виступає компанія Dnipro LLC. Гуманітарні вантажі - медичні речі приймаються за адресою: 645 West 1st Avenue, Roselle, NJ 07203. На всіх коробках слід зазначати: "UkrPoshta Dnipro LLC/Humanitarian Aid", нагадує перевізник.

Доставку гуманітарних вантажів із США через Польщу в Україну та до місця призначення "Укрпошта" здійснить власним коштом. А виконання всіх необхідних робіт з організації бронювання та координації обслуговування вантажу в аеропорту відправлення бере на себе компанія Globe Air Cargo як генеральний агент авіакомпанії WindRose (GSSA) на території США.

Як повідомлялося, "Укрпошта" з 8 березня відновила авіасполучення зі США - доставлятиме товари МСБ до Нью-Йорка та на зворотному напрямку гуманітарну допомогу в Україну.

Раніше "Укрпошта" в рамках програми підтримки українських МСБ, які продають свої товари за кордон, звернулася до основних маркетплейсів із проханням підтримати українських продавців, які в умовах обстрілів і закритого неба через напад Росії на Україну не зможуть забезпечувати своєчасну обробку та відправлення замовлень.

Теги: #укрпошта #гумдопомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:48 10.03.2022
США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

19:50 10.03.2022
Понад 80 тонн товарів першої потреби для біженців із постраждалих районів України виїхало з Польщі

Понад 80 тонн товарів першої потреби для біженців із постраждалих районів України виїхало з Польщі

17:05 10.03.2022
Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

Гумдопомога Червоного Хреста прибула до Енергодара, евакуація власним транспортом переноситься на п'ятницю - мер

16:48 10.03.2022
Українські бізнесмени розгорнули у Польщі другий складський центр для гуманітарної допомоги

Українські бізнесмени розгорнули у Польщі другий складський центр для гуманітарної допомоги

16:09 10.03.2022
"Київстар" додатково виділив 5 млн грн гуманітарної допомоги лікарням

"Київстар" додатково виділив 5 млн грн гуманітарної допомоги лікарням

15:04 10.03.2022
Харків'яни можуть отримати гуманітарну допомогу через 19 відділень "Укрпошти" - компанія

Харків'яни можуть отримати гуманітарну допомогу через 19 відділень "Укрпошти" - компанія

14:42 10.03.2022
Понад 4,5 тис. відділень "Укрпошти" працюють наразі, додалася безкоштовна переадресація відправлень

Понад 4,5 тис. відділень "Укрпошти" працюють наразі, додалася безкоштовна переадресація відправлень

14:26 10.03.2022
Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

Держмитниця конфіскуватиме товар і транспортні засоби у разі спроби провезти контрабанду під виглядом гумдопомоги

09:06 10.03.2022
На Харківщину прибула гумдопомога з інших регіонів України, а також Швейцарії та Польщі – Синєгубов

На Харківщину прибула гумдопомога з інших регіонів України, а також Швейцарії та Польщі – Синєгубов

22:47 09.03.2022
Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають гумдопомогу постраждалим українцям – Зеленська

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають гумдопомогу постраждалим українцям – Зеленська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загрози ядерної війни з боку Росії – блеф, вважає Зеленський

Зеленський закликає Захід упровадити санкції проти російських енергоресурсів, кораблів та всіх російських банків

У Коростені російські літаки, що вилетіли з білоруського аеродрому, обстріляли трьох людей - Держприкордонслужба

Війна в Україні забрала життя щонайменше 549 цивільних, ще 957 поранено – ООН

Поблизу Світлодарська російські війська перебили газопровід – голова Донецької ОВА

ОСТАННЄ

До Польщі прибули прокурори Міжнародного суду для збору доказів злочинів російського агресора в Україні

Путін не проти прямих переговорів із Зеленським - глава МЗС Туреччини

"Укроборонпром" тимчасово передасть "Укрспецекспорт" та дві його "дочки" Міноборони

Мінцифри допомогло придбати необхідні для ЗСУ речі за кошти Криптофонду

Шмигаль просить громадян країн-членів ЄС закликати уряди схвалити надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

Кабмін затвердив порядок використання "єДокумента" - Шмигаль

Кабмін збільшив витрати резервного фонду держбюджету на 50,8 млрд грн - Шмигаль

Ткаченко: Путін нині знищує та "денацифікує" не Україну, він знищує та "денацифікує" Росію

ОГТСУ розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури від російської агресії для їх компенсації

SpaceX планує у березні запустити на орбіту ще одну групу інтернет-супутників Starlink

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА