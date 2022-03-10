Події

19:41 10.03.2022

Мінспорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях

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Міністерство молоді та спорту заявляє про руйнування та пошкодження молодіжної інфраструктури в різних областях.

"Молодіжна інфраструктура: два заклади пошкоджено, два знищено, один окуповано та з трьома відсутній зв'язок", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, у Київській області два заклади пошкоджені, один зруйнований "Градами", у Луганській області виявлено інформацію про один молодіжний центр, окупований військовими Росії (інформація щодо стану інших молодіжних центрів на території області уточнюється), у Харківській області з трьома молодіжними хабами немає зв'язку через окупацію їх російськими військовими, а також у Чернігівській області знищено молодіжний центр унаслідок ракетного удару.

Теги: #війна #пошкодження #інфраструктура
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