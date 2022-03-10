Події

07:37 10.03.2022

Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

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Через обстріл с.Слобожанське на Харківщині загинули четверо людей, з яких двоє дітей - ДСНС

У ніч на 10 березня ворог із новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об'єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, вночі в результаті чергового обстрілу с.Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району ворожий снаряд влучив до приватного житлового будинку.

"У результаті руйнування будівлі під завалами загинули 4 людини: 2 жінки та 2 дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її госпіталізовано до Першотравневої лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, о 22:46 9 березня надійшло повідомлення про пожежу та руйнування в ТРЦ Nikolsky у центрі Харкова. На місце події виїхали 3 відділення служби порятунку. На 4-му та технічному поверхах, а також на покрівлі горіли конструктивні елементи та оздоблення. Площа пожежі становила близько 100 кв. О 3:00 10 березня пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Було залучено загалом понад 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу ДСНС. У Харкові рятувальники, волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель. Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися.

Теги: #жертви #обстріли #харківщина
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