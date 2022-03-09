Події

22:44 09.03.2022

Шмигаль подякував бізнесу, який сплачує податки, виплачує зарплату та підтримує армію

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував підприємцям і компаніям, які сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам та підтримують армію.

"Хочу подякувати тим підприємцям і компаніям, які сьогодні, у воєнний час, платять податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам і всіляко підтримують армію. Ваш внесок у перемогу неоціненний!", - сказав Шмигаль у зверненні у середу ввечері.

Прем'єр наголосив, що влада, у свою чергу, формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб українська армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

Теги: #бізнес #премєр #вдякчність
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