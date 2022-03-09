Шмигаль подякував бізнесу, який сплачує податки, виплачує зарплату та підтримує армію

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував підприємцям і компаніям, які сплачують податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам та підтримують армію.

"Хочу подякувати тим підприємцям і компаніям, які сьогодні, у воєнний час, платять податки, виплачують заробітну плату своїм співробітникам і всіляко підтримують армію. Ваш внесок у перемогу неоціненний!", - сказав Шмигаль у зверненні у середу ввечері.

Прем'єр наголосив, що влада, у свою чергу, формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб українська армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.